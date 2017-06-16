مباحثات سورية-أردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي

كشفت مصادر أردنية أن “لجنة تنسيق عسكرية أردنية بدأت تبحث مع الجانب السوري، لكن عبر الوسيط الروسي إمكانية عودة الجيش العربي السوري لإدارة معبر نصيب المغلق بين الجانبين”.



وبينت المصادر أن” فرصة إعادة فتح معبر نصيب متاحة في ظل إتصالات تنسيقية مع غرفة عمليات روسية أردنية مشتركة”.



وذكرت مواقع إلكترونية أردنية أن “عمان “لا تمانع” من إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي مع سوريا”، معربة في الوقت نفسه عن “قلقها من حصول “مفاجأت” على حدودها”.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أردنية أن “عمان لا تمانع عودة معبر نصيب الرسمي للولاية العسكرية السورية لا بل يشكل ذلك مطلباً لها”، مشيرةً إلى أن “هناك اتصالات ذات طبيعة فنية توحي بأن موسكو مستعدة لاستئناف وساطتها بشأن المعبر المغلق بين الأردن وسوريا” .



وكان الأردن أغلق المعبر من جانبه بعد انسحاب الجيش العربي السوري منه عام 2015، قبل أن يقرر الجيش الأردني اعتبار كل المنطقة الحدودية مغلقة إلا في حالات إنسانية بالتنسيق مع حرس الحدود فقط.



ويعتبر معبر النصيب المعبر الرئيسي بين سوريا والأردن، الذي سبق أن شهد خلال الأعوام الماضية، اشتباكات وعمليات عسكرية بين الجيش العربي السوري ومسلحين تابعين للتنظيمات المتشددة.



يذكر أن طول الحدود السورية الأردنية يزيد على 370 كيلومتراً، ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما “جابر” من الجانب الأردني و”نصيب” من الجانب السوري، بالإضافة لمعبر آخر هو”الرمثا” من الجانب الأردني، و”درعا” من الجانب السوري.

وكالات