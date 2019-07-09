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مباحثات بين بوتين ونتنياهو بشأن سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنسيق بين روسيا وإسرائيل في سوريا، وأكدا أهمية استمراره عبر القنوات العسكرية بين البلدين.

وذكر الكرملين أن بوتين ونتنياهو تطرقا، خلال مكالمة هاتفية اليوم جاءت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إلى “قضايا التنسيق الروسي الإسرائيلي على المسار السوري وركزا على نتائج الاجتماع الثلاثي بين مسؤولي الأمن الروسي والإسرائيلي والأمريكي في الـ25 من يونيو الماضي”.

كما بحث الجانبان “القضايا الملحة للتعاون الثنائي في المجالين التجاري الاقتصادي والإنساني”.
وأعرب نتنياهو عن تعازيه لروسيا في البحارة الروس الـ14 الذين قضوا في بحر بارينتس مؤخرا، فيما دعا بوتين نتنياهو رسميا لحضور احتفال الذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية في موسكو في الـ9 من مايو 2020