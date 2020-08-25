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مباحثات "إسرائيلية" روسية حول سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس "الحكومة الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، الوضع في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة الأخير، وفقاً لما أفاده بيان الكرملين.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الروسي أعرب عن أمله في «أن يساهم اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات، "في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة».

البيان كشف أنه «تم بحث الوضع في سوريا، كما تمت الإشارة إلى الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق على المسار السوري بهدف مكافحة الإرهاب الدولي، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التسوية في الشرق الأوسط في سياق الاتفاق الأخير بين "إسرائيل" والإمارات بشأن التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية».

وأضاف البيان أن «الجانب الروسي أكد موقفه الداعم لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة».

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الإعلان عن اتفاق التحالف بين "إسرائيل" والإمارات الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، فيما تأمل واشنطن و"إسرائيل" مزيداً من تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.

هذا ومنذ الحرب على السورية، تنفذ "إسرائيل" اعتداءات على الأراضي السورية بتوجيه ضربات، جوية عبير طيرانها المسلح على مواقع للجيش العربي السوري وحلفائه في دمشق وريفها، ومناطق أخرى.