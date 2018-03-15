ماي: بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسياً خلال أسبوع

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أن “بريطانيا استخلصت أن روسيا مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس البريطاني السابق”، معتبرةً أن “ما حدث يعتبر عملاً عدائياً من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”.

وأكدت أنه “من المهم أن نتضامن مع حلفائنا لمواجهة الوضع”، معلنةً عن أن “بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسيا خلال أسبوع”.

وأكدت أنه “من المهم أن نتضامن مع حلفائنا لمواجهة الوضع”، معلنةً عن أن “بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسيا خلال أسبوع”.