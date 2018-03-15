نشرة أخبار المساء الميدانية ليوم الأربعاء 14/ 3 / 2018
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الرئيس الأسد: الولايات المتحدة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة
الجيش يصل إلى منغ: عفرين تتهاوى أمام الغزو التركي
سورية:الإعلام الغربي بين تهويل جرائم أعدائه وتجاهل فظائع حلفائه
موسكو: سنردّ على أيّ ضربة تهدّد قواتنا
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لافروف: في حال إقدام واشنطن على استهداف سورية فستكون عواقب الضربة وخيمة جداً
الجيش يؤمن خروج عدد من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
الإرهابيون يعدون لاستخدام مواد كيميائية وتبرير اعتداء أمريكي على سورية
المصارف العامة ستفتح باب الإقراض على مصراعيه
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ماي: بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسياً خلال أسبوع

 

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أن “بريطانيا استخلصت أن روسيا مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس البريطاني السابق”، معتبرةً أن “ما حدث يعتبر عملاً عدائياً من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”.

وأكدت أنه “من المهم أن نتضامن مع حلفائنا لمواجهة الوضع”، معلنةً عن أن “بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسيا خلال أسبوع”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من آذار، بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا. ونصحت السلطات المئات ممن تردّدوا على المطعم الإيطالي “ميل” في المدينة، بغسل ملابسهم بعد العثور على آثار غاز الأعصاب الّذي استخدم في تسميم سكريبال وابنته فى المكانين.

فيما شدّدت، عقب اجتماعها بمجلس الأمن القومي البريطاني يوم أمس، على أنّ “من المرجّح جدّاً أن تكون روسيا وراء حادثة التسمم الّتي تعرّض لها الجاسوس الروسي السابق وابنته في بريطانيا، كون المادة المستخدمة في العملية تصنع في روسيا”.

المصدر: وكالات

 

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