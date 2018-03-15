ماي: بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسياً خلال أسبوع
لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أن “بريطانيا استخلصت أن روسيا مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس البريطاني السابق”، معتبرةً أن “ما حدث يعتبر عملاً عدائياً من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”.
وأكدت أنه “من المهم أن نتضامن مع حلفائنا لمواجهة الوضع”، معلنةً عن أن “بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسياً روسيا خلال أسبوع”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من آذار، بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا. ونصحت السلطات المئات ممن تردّدوا على المطعم الإيطالي “ميل” في المدينة، بغسل ملابسهم بعد العثور على آثار غاز الأعصاب الّذي استخدم في تسميم سكريبال وابنته فى المكانين.
فيما شدّدت، عقب اجتماعها بمجلس الأمن القومي البريطاني يوم أمس، على أنّ “من المرجّح جدّاً أن تكون روسيا وراء حادثة التسمم الّتي تعرّض لها الجاسوس الروسي السابق وابنته في بريطانيا، كون المادة المستخدمة في العملية تصنع في روسيا”.
المصدر: وكالات
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