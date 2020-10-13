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ماهي مدة بقاء كورونا على الأوراق النقدية وشاشات الهواتف؟!

قال علماء إن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على أسطح الأوراق النقدية وشاشات الهواتف لمدة قد تصل إلى شهر.

ونقلت مجلة Virology Journal العلمية عن خبراء في المركز الأسترالي «إن الفيروس يعيش على الأسطح الملساء في درجة معتدلة لمدة 28 يوماً».

وأكد العلماء أن الفيروس يستقر لمدة طويلة على الأسطح التي لا تحتوي على مسامات، مثل زجاج شاشات الهواتف، والأوراق النقدية، فضلاً عن المواد المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.موضحين أن شاشات الهواتف هي الأكثر خطورة، حيث لا يقوم الناس بتطهيرها بانتظام.

وفي أيار الماضي، أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إلى أن لمس الأسطح ليس الطريقة الرئيسية لانتقال الفيروس، وقامت المراكز بتحديث توصياتها على هذا الأساس في الموقع الرئيسي التابع لها على الإنترنت المتعلق بـ"كوفيد-19".