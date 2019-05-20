ماهي فوائد الزنجبيل المطحون؟

يساهد الزنجبيل المطحون فى تنحيف الجسم ويساعد فى نحت الجسم البدين وازالة شبه حاسمة للدهون المزعجة وخاصة الموجودة فى منطقة الكرش ومنطقة البطن ومنطقة الافخاد ومنطقة الارداف وذالك سواء عن طريق شرب منقوع الزنجبيل الساخن او من خلال دهن الزنجبيل المطحون على المناطق المدهنة بزيت الزنجبيل لفترة من الزمن ولكن بشكل منتظم , حيث إن الانتظام على شرب كوب واحد من الزنجبيل يوميا ويفضل أن يكون فى الصباح الباكر قادر على حرق كميات كبيرة جدا من السعرات الحرارية , كما أن الزنجبيل يحتوى على مجموعة من المكونات تساعد فى تسرع عمليات الايض وتحسن عملية الهضم مما يخلص الجسم من السمنة المفرطة فى أقل وقت، ويمكن تناوله قبل أي وجبة لأنه يقلل من فتح الشهية المفرطة للطعام او يكن تناوله بعد كل وجبة دسمة ليساعد فى حرق الفائض من السعرات.



الفوائد العامة للزنجبيل المطحون



فوائد الزنجبيل المطحون كثيرة ومنها



- يساعد على طرد الغازات المعوية ويمنع التقلصات الموجودة فى البطن ويساعد فىتسكين المغص ويحسن عملية الهضم وعلاج الامساك والاسهال.



- يعمل على توسيع الاوعية الدموي والشريين ويساعد بشكل كبير فى تقوية عضلة القلب ويقوى ضربات القلب.



- يعتبر الزنجبيل مقوى جنسى فعال للجنسين لانه يعمل على دفع وتنظيم الهرمونات الذكرية والأنثوية ويساعد فى زيادة مستواها فى الدم كما أنه يساعد الإناث فى تنظيم الدورة الشهرية



- يعتبر مضاد حيوي طبيعي ويفيد بشكل كبير فى علاج نزلات البرد والزكام وأيضا الانفلونزا وخصوصا إذا ما تم تناوله مع ملعقة من العسل.



- كما أن مشروب الزنجبيل الساخن يزيد فى علاج جميع أنواع الالتهابات وله فعالية قوية جدا فى علاج الالتهابات الموجودة فى المفاصل الروماتيزمية



كما أنه يقلل بشكل كبير من حدة الشعور بالغسيان الصباحى ويمنع حدوث القلق