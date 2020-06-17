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ماهي فوائد التبرع بالدم

1- يساهم التبرع بالدم بصورة منتظمة في تقليل مخاطر الإصابة بأمرض القلب والجلطات، التي قد تهدد حياتك.

2- تقول التقارير الطبية إن التبرع بالدم يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

3- تبرعك بالدم بصورة منتظمة يساهم في تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، ويكون لذلك أثر إيجابي على صحتك.

4- أثناء قيامك بالتبرع بالدم تخضع لبعض الفحوصات، التي تساعدك على التعرف على حالتك الصحية، فإذا تم اكتشاف إصابتك ببعض الأمراض ستقوم بعلاجها مبكرا، وإذا كنت سليما ستساهم في مساعدة من يحتاجون إلى المساعدة.