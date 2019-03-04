ماهي فؤائد حبوب الأوميغا 3 لبشرتك

من المعروف أن الأوميغا 3 هو نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة ، ويمكن الحصول عليه من خلال أطعمة معينة، أو عبر حبوب متوفرة في الصيدليات.





اليك أبرز فوائد حبوب الأوميغا 3 لبشرتك:





1- تعمل حبوب الأوميغا 3 على زيادة نعومة البشرة وليونتها بشكل ملحوظ، كما تعزّز في الوقت عينه جاذبيتها ونضارتها.





2- تساعد حبوب الأوميغا 3 في القضاء على بقع البشرة الداكنة، تبيّضها وتوحّد لونها، كما تقيها من الأشعة الفوق بنفسجية وآثارها السلبية عليها.





3- يساهم تناول حبوب الأوميغا 3 في ترطيب البشرةوالحدّ من جفافها وتشققاتها، ما يعزز نضارتها بشكل ملحوظ.





4- تلعب حبوب الأوميغا 3 دوراً فعّالاً في الحدّ من المشاكل الجلدية وعلاجها، على غرار حبّ الشباب، الإكزيما والتقرحات.





5- تساعد هذه الحبوب على مواجهة علامات الشيخوخة، التجاعيد والخطوط الرفيعة، ما يحافظ على شباب البشرة لفترة أطول.



