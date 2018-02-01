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ماهي شروط منح الجنسية الأمريكية ؟

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الإدارة الأمريكية النظر في تسوية وضعية 1.8 مليون من المهاجرين المعروفين باسم “الحالمين” ممن قدموا للبلاد وهم أطفال.

وفي كلمة ألقاها أمام الكونغرس قال ترامب: الأساس الأول لهذا النظام تمكين 1.8 مليون مهاجر غير شرعي، دخلوا الولايات المتحدة مع والديهم وهم أطفال .. وحسب مخططنا فإن منح هؤلاء الجنسية الأمريكية سيكون بناءً على كفاءاتهم وتعليمهم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك ثلاثة أسس أخرى سيتم التصويت عليها في إطار حزمة الإصلاحات الخاصة بالمهاجرين، وهي بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وإلغاء قرعة منح التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ووقف ما يسمى (الهجرة المتسلسلة) عندما تأتي عائلات الأجانب إلى الولايات المتحدة على مراحل، الواحد تلو الآخر.

وكان وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، قد قال في وقت سابق: عندما نستقبل الناس في بلادنا، يجب علينا أن نتعامل معهم مثل كندا، أي نقيم المهاجرين لنتأكد من أنهم سيلتزمون بالقانون ولن يشكلوا تهديداً، وأن لديهم مستوى تعليمياً كافياً، ومهارات لازمة للنجاح في أمريكا، داعياً إلى ضرورة إلغاء قرعة منح التأشيرة، التي يتمتع بها 55 ألفاً، وذلك منذ عام 1995 في قرعة عشوائية بواسطة الحاسوب الآلي.

المصدر: وكالات

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