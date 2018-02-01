ماهي شروط منح الجنسية الأمريكية ؟

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك ثلاثة أسس أخرى سيتم التصويت عليها في إطار حزمة الإصلاحات الخاصة بالمهاجرين، وهي بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وإلغاء قرعة منح التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ووقف ما يسمى (الهجرة المتسلسلة) عندما تأتي عائلات الأجانب إلى الولايات المتحدة على مراحل، الواحد تلو الآخر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك ثلاثة أسس أخرى سيتم التصويت عليها في إطار حزمة الإصلاحات الخاصة بالمهاجرين، وهي بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وإلغاء قرعة منح التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ووقف ما يسمى (الهجرة المتسلسلة) عندما تأتي عائلات الأجانب إلى الولايات المتحدة على مراحل، الواحد تلو الآخر.