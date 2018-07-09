ماهي شروط الفيزا الجديدة التي منحتها الإمارات للسوريين

بعد توقف دام 6 سنوات عادت دولة الإمارات العربية إلى منح الفيز السياحية للسوريين، حسب ما أكدت المصادر.

وقالت صفحة “السوريون في الإمارات” الناشطة على فيسبوك، إن الإمارات اشترطت في منح الفيزا أن يتقدم السوريون لها عبر مكاتب “الاتحاد للطيران” فقط، ولن يتم تسليم الفيزا في حال القبول إلا بعد أن يتم حجز بطاقة الطيران من قبلهم حصراً أو إحدى الشركات التابعة لهم.

ومدة صلاحية الفيزا السياحية 3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يبلغ سعرها لمدة ثلاث أشهر 1000 درهم، ولشهر واحد 350 درهم إماراتي، بدون دفع أي مبلغ للتأمين، الجدير ذكره أن تلك الرسوم لن تعاد إلى صاحبها في حال رفضت الإمارات منحه الفيزا السياحية.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على تأشيرة الدخول فيزة فهي صورة جواز السفر والإقامة مع صورة الهوية للشخص المقدم وصورة جواز السفر للشخص الذي سيتم تقديم الطلب له مع صورة شخصية بخلفية بيضاء فقط.



المصدر: المغترب السوري