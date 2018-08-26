ماهي العلاقة بين مكعبات الثلج وصداع الرأس؟!

يستخدم الجميع مكعبات الثلج الموجودة في كل ثلاجة منزلية لتبريد المشروبات، في حين أن هذه المكعبات مفيدة في حالات عديدة وحتى في علاج الصداع ، إذ يتطلب علاج الصداع وضع مكعب الثلج على الجزء القفوي من الرأس ، وبالذات في التجويف العلوي الذي يسمى في الطب الصيني بنقطة “فينغ فو” ، فعندما يمس الثلج هذه النقطة يبدأ الجسم فوراً بإنتاج كمية كبيرة من الإندورفين ، الذي ينجم عنه الشعور بانخفاض حاد في درجة الحرارة ، وبعد مضي دقائق يشعر الشخص بزوال الألم أو انخفاض شدته.

يمكن وضع مكعب الثلج في منديل لكي لا يمس الجلد مباشرة ، ولكن في هذه الحالة يجب أن نتذكر أن المسألة المهمة في هذه الطريقة هي الشعور بالبرد في مؤخرة الرأس ما يحفز رد فعل سريع.

علاجات أخرى للثلج:

إضافة إلى علاج الصداع يمكن أن تساعد مكعبات الثلج في استعادة النوم العميق وتحسن الحالة الصحية العامة وتخفف من آلام الدورة الشهرية.وبالطبع ، تساعد الأدوية في التغلب على مختلف الآلام بسرعة ، بيد أن هذا لا يعني إلغاء البدائل الممكنة خاصةً وأنّ لهذه الأدوية تأثيرات سلبية في حين ليس لمكعبات الثلج تأثير سلبي إذا استخدمت بطريقة صحيحة.





تشرين