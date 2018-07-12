ماهي العلاقة بين طول أصابع الطفل ونبرة صوته؟؟

كشفت دراسات حديثة في جامعة "ساسيكس" البريطانية عن وجود علاقة غريبة بين طول أصابع الطفل ونبرة صوته مستقبلاً.

وأشار العلماء أنه :"من المرجح أن ينمو الطفل ليتمتع بصوت حاد إذا كانت سبابة يده اليمنى أطول من البنصر"،وأضافوا أيضاً أن هذه العلاقة ناتجة عن عدم وجود هرمون التستوستيرون في الرحم؛وهرمون التستوستيرون هو المفتاح لنمو الجسم في وقت مبكر من الحياة، ويلعب دوراً هاماً في كيفية تطور الصوت خلال فترة البلوغ.

وقد قام العلماء بقياس تردد أصوات 15 رضيعاً وطفلاً تراوحت أعمارهم بين أربعة أشهر وخمس سنوات، ثم قاسوا أطوال أصابعهم، وحللوا تسجيلات أصواتهم في مناسبات منفصلة،لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين إصبع الطفل ونبرة صوته.

وكلما اقتربت السبابة من طول البنصر أو كانت أطول منه، يكون صوت الطفل على الأرجح حاداً، ومن الغريب أن هذه العلاقة التي رصدت لدى الذكور كما الإناث، كانت صحيحة فقط لأصابع اليد اليمنى.

ويرى الباحثون أن العلاقة الفريدة موجودة لأن طول الإصبع وتدرج الصوت يتأثران بمقدار التستوستيرون في الرحم، حيث أظهرت الأبحاث أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون لديهم بنصر أطول، على الأرجح لأن الهرمون "متورط" في النمو، وخلال فترة البلوغ، يؤدي إلى تغيير نغمة الصوت.



RT