ماهي الصفات التي تميّز الأشخاص الأذكياء ؟ هل تمتلكها أنت؟

لا يمكننا أن نحصر فئة من الأشخاص بعدة صفات فقط لكننا سنقوم برسم وتحديد خطوط عامة وافق علماء النفس عليها فصل بين الأشخاص الأذكياء والأشخاص العاديين، تعرّف معنا على هذه الصفات وابحث عمّا تمتلكه أنت فيها فلعلّك تكون أحدهم!

1- ضعف الثقة بالنفس: يعرف عن الأذكياء بأنهم لا يثقون بأنفسهم كما يجب ، كما أنهم لا يقدرون قيمة ما يفعلونه في حين يقوم البعض بأشياء عادية ويشعرون بالغرور لمجرد قيامهم بها، إن كنت من الفئة الأولى فأنت ذكي وإن كنت من الفئة الثانية فأنت مغرور وحسب.

2- تشير بعض الأبحاث والإحصائيات أن العباقرة والأذكياء الذين مرّوا في هذا العالم يتشاركون أمراً غريباً للغاية وهو لون عينيهم، إذ تقول هذه الأبحاث أن الأذكياء يمتلكون لون عينين بنّي أو رمادي، هنيئاً لك إن كنت ذو عيون رمادية أو بنية فأنت تمتلك إحدى البوابات التي تدخلك عالم الأذكياء!

3- لا للقيود: في حين يقوم العديد من الأشخاص العاديين بتنظيم حياتهم لحد الهوس المرضي يعيش الأذكياء حياتهم خارجين عن الروتين والرتابة ممزقين كل ما يُفرض ويُملى عليهم، لا يستطيع الأشخاص الأذكياء أن يلتزموا في جدول ما لينظّم حياتهم بل يفضلون النوم والدراسة والعمل والتسلية والقيام بكل النشاطات اليومية حسب ما يمليه عليهم جسدهم وحالتهم المزاجية فقط.

4- فنانون بالفطرة: يميل الأشخاص الأذكياء إلى الأمور الفنية مهما كان اختصاصهم الجامعي وفي عملهم بعيداً عن الفن، حيث تقول بعض الإحصائيات أن الأذكياء يفضلون ملء أوقات فراغهم بنشاطات فنية ليفرغوا فيها طاقتهم الكامنة في دواخلهم، كما أضافت الإحصائيات أن الرسم بالتحديد هو النشاط الفني الأكثر شيوعاً لدى الأذكياء.

5- التفكير الزائد عن اللازم: يميل الأشخاص الأذكياء إلى تكوين صورتهم الخاصة الشخصية لكل ما يحصل حولهم من أزمات ومشاكل في الأسرة أو المجتمع أو العالم بأسره، يرفض الأذكياء التصديق بالصورة النمطية واللحاق بالآراء العامة دون أن يمحصوا التفكير في تفاصيلهما، لا يستطيع الأشخاص الأذكياء كبح جماح أنفسهم فهم دائماً يفكرون بمن حولهم حتى ولو كانت أشغالهم كثيرة.