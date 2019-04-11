ماهو مرض هشاشة العظام ؟ ماهي أعراض هذا (المرض الخفي) وكيف يتم كشفه مخبريا ؟

هل يمكن تجنب الإصابة بهشاشة العظام ؟ وماهي العوامل المؤثرة عليه ؟



إن هشاشة العظام (osteoporosis ) هو مرض يصيب كثير من النساء وكبار السن من الجنسين (ذكور وإناث ) على نحو سواء ..



وهي حالة تسبب ضعف في العظام مما يؤدي الى زيادة احتمالية الكسور للعظام في الجسم وخاصة الورك والمعصم والعمود الفقري ..



ماهي أعراض هشاشة العظام ؟ وكيف يتم تشخيصه ؟



بامكان هشاشة العظام أن يحصل دون أي أعراض .. ولذلك غالبا مايسمى المرض الخفي .. حيث بدون اجراء فحوصات للكشف عن هذا المريض فان الشخص لايشعر بانه مصاب حتى يتعرض لإصابة (كسر ) .



ماهي العوامل المؤثرة في إكتساب مرض هشاشة العظام ؟



1- تكون المرأة في خطر اكثر من الرجل وخاصة عند التقدم بالعمر.



2- إذا كانت المرأة قد تعدت فترة انقطاع الدورة الشهرية .



3- الفرد الذي يعيش حياة خمول وعدم نشاط .



4- المدخنين والمدمنين على شرب الكحول .



5- إذا كان هناك تاريخ عائلي يتضمن هشاشة العظام.



هل من الممكن أن نتجنب الإصابة بهشاشة العظام ؟؟



نعم , فهناك الكثير من العادات وأنماط الحياة التي بامكانها زيادة مستوى كتلة العظام منها مثلا :

1- الحصول على ( فيتامين د) عن طريق الطعام ، مثل : الحليب , الجبن , صفار البيض , الأسماك ( خصوصا سمك السلمون , التونة و السردين) , الفطر المشروم و اللحوم الحمراء (خاصة الكبد) ..



2- التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات قبل الظهر، حيث وجدت أحدث الدراسات الصحية أن أفضل وقت للتعرض للشمس هو ما بين الساعة (9 صباحا إلى 12 ظهرا) وأن المدة الزمنية اللازمه هي من ( 10 إلى 15 دقيقة) فقط دون وجود حواجز زجاجية (أي التعرض للشمس يجب أن يكون مباشر ) , لأن ذلك مهم جدا لتكوين وتحويل فيتامين د الذي نتناوله في طعامنا الى حالته النشطة .



3- الرياضة البدنية والحركة مثل المشي لحوالي 20 دقيقة تقريبا بشكل يومي ..



4- تجنب التدخين وشرب الكحول .



● ماهي الفحوصات التي يجب إجرائها ؟



1- فحص الكثافة العظمية .



2- فحص لمستوى فيتامين د في الجسم ( وهذا من الفحوصات مهمة جدا في تحديد المرض ) حيث يجب أن تكون النسبة الطبيعية لفيتامين د في الجسمأكثر من 50 (نانومول/ليتر) وفي دراسات أخرى أكثر من 70 (نانومول/ليتر) .