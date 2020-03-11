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ماهو سبب عدم قدرة بعض المشتركين معرفة حجم الاستهلاك الخاص بهم!‏

أوضح مدير الشؤون في الشركة السورية للاتصالات حيدر عيد أن سبب عدم قدرة بعض المشتركين الدخول إلى موقع السورية للاتصالات هو الضغط الحاصل عليه من قبل مستخدمي المزودات الأخرى حيث يتوجب عليهم الدخول إلى موقع مزودهم لمعرفة حجم الاستهلاك إضافة إلى كثافة الضغط والدخول من قبل مشتركي “تراسل”.


وأضاف عيد “يستطيع المشتركون معرفة حجم الاستهلاك من خلال موقع الشركة السورية للاتصالات بعد إدخال اسم


المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم شرط أن يكونوا من مشتركي شركة تراسل”.

 


شام أف أم