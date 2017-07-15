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ماهو اللون الحقيقي للقمر؟

قال عدد من علماء الفيزياء الفلكية، في جامعة “أريزونا” الأمريكية إن عين الإنسان ترى دائمًا القمر رماديًا، ماهو اللون الحقيقي للقمر؟بينما القمر ملوّن بالأحمر والأزرق الداكنوحسب العلماء، فإن القمر يبدو لنا رماديًا بسبب وجود طبقة كثيفة من الغبار على سطحه، في حين أن القمر في الواقع ملون جداً، على عمق بضع عشرات من السنتيمترات تحت طبقته العليا.
وحسب موقع “ScienceNews” العلمي، توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المزيد من العينات التي تم جمعها من “الريغولث” أي الحطام الصخري.
و”الريغولث” هي طبقة غير متجانسة تغطي الصخور، وتتألف من الغبار والتراب والصخور المتكسرة، وتتواجد هذه الطبقة على الأرض والقمر والكويكبات وبعض الكواكب.
و أكدت الدراسة أن باطن القمر غني بثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الحديد، وهذا من شأنه أن يعطيه لوناً يتراوح ما بين الأحمر إلى الأزرق الداكن.

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