ماهر قاسم مدربا لفريق تشرين بكرة القدم
عينت إدارة نادي تشرين الرياضي ماهر قاسم مدربا لفريق الرجال بكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل أنس مخلوف.
وضم الكادر الفني الجديد إضافة للمدرب قاسم كلا من محمد سعيد يازجي مساعدا للمدرب ورامي غريب مدربا للياقة البدنية وزكريا كشة مدربا لحراس المرمى وجعفر ديوب مديرا للفريق.
يشار إلى أن قاسم درب الفئات العمرية في النادي وحاز مع فريق الناشئين على بطولة القطر وهو يحمل عدة شهادات تدريبية آخرها شهادة “اي”.
ويحتل فريق تشرين بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أندية الجيش والاتحاد والوحدة والطليعة والشرطة.
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