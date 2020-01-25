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ماليزيا تعلن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على أراضيها.


ونقلت رويترز عن وزير الصحة الماليزي ذو الكفلي أحمد قوله إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة برجل صيني يبلغ من العمر 66 عاما كانت سلطات سنغافورة المجاورة أكدت في وقت سابق إصابته بالفيروس.


يشار إلى أن فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.