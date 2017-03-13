ماليزيا تعتقل سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش"

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم اعتقال سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وجمع الأموال لمصلحته.



ونقلت رويترز عن المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر قوله في بيان إن “معظم الاعتقالات تمت في ولاية صباح بجزيرة بورنيو هذا الشهر” موضحا أن “فلبينيا يحمل إقامة دائمة في ماليزيا اعتقل بتهمة جمع أموال وتحويلها إلى إرهابيين من تنظيم داعش في جنوب الفلبين كما تم اعتقال فلبينيين اثنين آخرين بتهمة تهريب ثلاثة إرهابيين من التنظيم من ماليزيا واندونيسيا إلى جنوب الفلبين عبر ولاية صباح”.



وأضاف إن “ماليزيا واحدا سافر إلى اسطنبول بهدف دخول سورية اعتقل في مطار كوالالمبور الدولي أمس بعد ترحيله من تركيا” إضافة إلى اعتقال ماليزي وفلبينيين آخرين في عمليات أخرى.



وكانت السلطات الماليزية اعتقلت أكثر من 250 شخصا بين عامي 2013 و2016 بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتنفيذ عمليات إرهابية حيث تشهد البلاد حالة تأهب منذ أن شن مسلحون من التنظيم المتطرف هجمات إرهابية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في كانون الثاني من عام 2016.

وكالات