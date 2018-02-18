مالية دمشق تشكو نقص الجباة..وقلة الوعي الضريبي لدى المكلفين أيضاً

بين مدير مالية دمشق محمد العيد أن المالية تصدر مئات الجداول سنوياً، إذ يوجد في محافظة دمشق أكثر من 70 ألف مكلف في ضريبة الدخل المقطوع، وما يفوق المليون في ضريبة ريع العقارات، مشيراً في هذا السياق إلى ما تعانيه المديرية من نقص في الكادر البشري، فالمديرية بحاجة إلى 73 جابياً، ما يعني وجود 73 منطقة شاغرة، ما حدا بالمديرية إلى تكليف عدد من الموظفين بتسيير الأعمال عن الجباة الأساسين، لافتاً إلى أنه ورغم إعلان الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمسابقة لتعيين جباة، إلا أنه لم يتم التقدم إلى المسابقة بعدد كاف من الذكور.

ولفت العيد خلال حديثه إلى إشكالية أخرى لا تقل أهمية عن نقص الكوادر، وهي ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين، مبيناً أن نسبة قليلة من المكلفين يقومون بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تلقاء أنفسهم رغم وجود مزايا تمنح لمن يقوم بتسديد ذممه المالية خلال الشهرين الأول والثاني من السنة، إذ يتم حسم 4% من قيمة الضريبة، وفي الشهر الثالث والرابع تكون نسبة الحسم 3%، في حين أن شهري الخامس والسادس من العام لا يحمل حسومات ولكنه لا يترتب عليهم غرامات أيضاً، فالغرامة تبدأ من الشهر السابع بقيمة 5% من قيمة الضريبة، لتصل في نهاية العام إلى نسبة 10%، وتضاعف كل خلال سنتين من التأخير لتبلغ 30% وهي سقف الغرامات.