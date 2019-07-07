ماكرون يعترف بفشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، معترفا بفشل الإجراءات الأوروبية في تعويض العقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني.



وقال ماكرون اليوم، خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني، "نعترف أن الإجراءات الأوروبية لتعويض العقوبات الأميركية لم تكن ناجحة لكننا سنبذل كل جهدنا لتعويض ذلك".



واعتبر ماكرون أن نهاية الاتفاق النووي ستكون "هزيمة جماعية"، مشددا على ضرورة السيطرة على الأوضاع واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تحافظ على الاتفاق من الانهيار.



وكشف الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لمضاعفة جهودها من أجل تحقيق مطالب إيران ووقف الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على الشعب الإيراني عبر العقوبات.



من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإجراءات الأوروبية للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي غير ناجعة، معتبرا أن تقليص طهران التزاماتها النووية الأخيرة تصب في إطار الاتفاق النووي وللحفاظ عليه.



المصدر : وكالات