ماكرون يحرض أوروبا على اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه تركيا

شدد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على ضرورة أن« تتخذ أوروبا موقفاً أكثر حزماً ووضوحاً ووحدة تجاه تركيا، ويجب على أنقرة توضيح نواياها في مناطق محددة».



وسيتضيف ماكرون اليوم قمة زعماء سبع دول أوروبية لمناقشة الوضع في شرق المتوسط، وستركز على إيجاد موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.



وذكر الرئيس الفرنسي أن «التكتل الأوروبي يرغب في تفادي أي تصعيد مع أنقرة، لكن عليها توضيح نواياها في مناطق محددة».



وأشار ماكرون إلى ضرورة أن «يتخذ الأوروبيون موقفاً "حازماً وقوياً" إزاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان»، قائلاً: «أوروبا ككل تحتاج إلى موقف أكثر وضوحاً ووحدة تجاه تركيا».



وكشف الرئيس الفرنسي أن «بلاده وألمانيا تعملان الآن على تحرك منسق لإظهار التضامن مع اليونان حيث يقيم آلاف المهاجرين في العراء بعد الحريق المدمر بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس».



ويأتي ذلك في ظل تصعيد التوتر بشكل حاد بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، على خلفية استئناف أنقرة أعمال التنقيب في المنطقة، رداً على إبرام أثينا اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية مع مصر.