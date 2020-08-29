ماكرون يحذّر من «حرب أهلية» في لبنان في هذه الحالة!

قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من وقوع حرب أهلية في لبنان، في حال تخلّت باريس عن البلد الغارق في الأزمات، وتداعيات نكبة المرفأ.



وقال ماكرون من باريس، أمس: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية»، وسيؤدي ذلك إلى «تقويض الهوية اللبنانية».ويأتي موعد قدوم ماكرون إلى بيروت، بالتزامن مع بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، المزمع انطلاقها يوم الاثنين المقبل.



ويرى مراقبون أن ماكرون عائد إلى لبنان من أجل الضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدماً في تشكيل حكومة، يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.



وأعلن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هذا الأسبوع أنه لا يعتزم العودة إلى السلطة.وكررت فرنسا الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة، واعتماد إصلاحات "عاجلة"، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات».