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ماكرون: نراهن على الحوار مع روسيا لحل الأزمة السورية

 

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة خوض حوار مستدام مع روسيا من أجل إنهاء الأزمة السورية، لافتا إلى أن بلاده تراهن على ذلك لتحقيق نتائج في هذه القضية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين خلال زيارته إلى الهند: "تتبع فرنسا منذ مايو العام الماضي سياسة مستدامة وممنهجة في ما يخص العلاقات مع روسيا... إننا نسعى إلى إقامة حوار فعال يسفر عن تحقيق نتائج ملموسة".

وتابع الرئيس الفرنسي متسائلا: "هل أسهم الغياب التام للحوار مع روسيا في إحراز تقدم خلال السنوات الماضية في القضية السورية؟ لا أعتقد ذلك".

وشدد ماكرون في هذا السياق على أن فرنسا "راهنت على إجراء حوار مستدام يطرح مطالب واضحة" مع روسيا لدعم عملية تسوية الأزمة في سوريا.

وعلى صعيد متصل أكد الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للتدخل العسكري في سوريا حال استخدام أي من أطراف الأزمة هناك الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن القوات الفرنسية ستوجه "ضربات دقيقة" إلى مواقع إنتاج هذا السلاح المحظور حال وجود أدلة مؤكدة لديها لاستخدامه من قبل أي جهة كانت.

وجاءت تصريحات ماكرون قبل ساعات من اجتماع في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية لدمشق، التي تمر منذ أشهر بمعارك شرسة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.

واعتبر الرئيس الفرنسي في هذا السياق خلال مؤتمره الصحفي أن روسيا لم تتخذ حتى هذه اللحظة إجراءات كافية لحلحلة الوضع في هذه المنطقة التي يقيم فيها آلاف المدنيين في حالة حصار.

المصدر: تاس + رويترز

 

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