المعلم يترأس وفداً سورياً لبحث إعادة الإعمار مع روسيا
تركيا تبدأ تحركها في إدلب «ضمن اتفاق أستانا»، و«داعش» يدخل حدود «تخفيف التصعيد»
الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»
لافروف وتيلرسون يبحثان مستجدات الملف السوري
“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً
خطوات أنقرة الأولى في إدلب حول عفرين, واتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟
الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»
نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات
لأول مرة “داعش” يلزم النساء بالانضمام إلى القتال
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر معاقل “داعش”
هجوم على قصر السلام في جدة، وأميركا تحذر رعاياها
تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات
الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر المعاقل الكبرى لداعش

ماكرون: مسألة النازحين في لبنان وسوريا والأردن وتركيا خطيرة للغاية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "ضرورة توفير الحماية للاجئين وسنواصل دعمنا لكافة الدول التي تتولى هذه المهمةماكرون: مسألة النازحين في لبنان وسوريا والأردن وتركيا خطيرة للغاية وخاصة ​لبنان​، في إطار المنظمات الدولية"، مشدداً على أن "مسألة النازحين واللاجئين في ​سوريا​ ولبنان و​الأردن​ و​تركيا​ خطيرة للغاية".

وأشار إلى أن "​فرنسا​ ترغب في أن تكون عملية استضافة اللاجئين بشكل أفضل، وأن تكون دراسة طلبات اللجوء بوقت أقصر"، لافتاً إلى أنه "خاصة اللاجئين في ​ليبيا​، نريد زيادة المساعدات بقيمة 10 مليارات يورو لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وشدد على "أهمية توفير الاستقرار في سوريا والعراق من أجل حل مسألة اللاجئين"، وبيّن أنه "تشاطر هذا الرأي خلال محادثاته مع الرئيسين التركي ​رجب طيب أردوغان​ والروسي ​فلاديمير بوتين​".

ولفت ماكرون إلى أنه "بحث مع غراندي مسألة ​ميانمار​، مبينًا أنهم اتخذوا مع ​بريطانيا​ بعض القرارات بهذا الصدد، خلال أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الاخيرة في مدينة ​نيويورك​ الأميركية".