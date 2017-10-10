ماكرون: مسألة النازحين في لبنان وسوريا والأردن وتركيا خطيرة للغاية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "ضرورة توفير الحماية للاجئين وسنواصل دعمنا لكافة الدول التي تتولى هذه المهمة وخاصة ​لبنان​، في إطار المنظمات الدولية"، مشدداً على أن "مسألة النازحين واللاجئين في ​سوريا​ ولبنان و​الأردن​ و​تركيا​ خطيرة للغاية".

وأشار إلى أن "​فرنسا​ ترغب في أن تكون عملية استضافة اللاجئين بشكل أفضل، وأن تكون دراسة طلبات اللجوء بوقت أقصر"، لافتاً إلى أنه "خاصة اللاجئين في ​ليبيا​، نريد زيادة المساعدات بقيمة 10 مليارات يورو لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".