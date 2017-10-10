ماكرون: مسألة النازحين في لبنان وسوريا والأردن وتركيا خطيرة للغاية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ضرورة توفير الحماية للاجئين وسنواصل دعمنا لكافة الدول التي تتولى هذه المهمة وخاصة لبنان، في إطار المنظمات الدولية"، مشدداً على أن "مسألة النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان والأردن وتركيا خطيرة للغاية".
وأشار إلى أن "فرنسا ترغب في أن تكون عملية استضافة اللاجئين بشكل أفضل، وأن تكون دراسة طلبات اللجوء بوقت أقصر"، لافتاً إلى أنه "خاصة اللاجئين في ليبيا، نريد زيادة المساعدات بقيمة 10 مليارات يورو لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وشدد على "أهمية توفير الاستقرار في سوريا والعراق من أجل حل مسألة اللاجئين"، وبيّن أنه "تشاطر هذا الرأي خلال محادثاته مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين".
ولفت ماكرون إلى أنه "بحث مع غراندي مسألة ميانمار، مبينًا أنهم اتخذوا مع بريطانيا بعض القرارات بهذا الصدد، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاخيرة في مدينة نيويورك الأميركية".