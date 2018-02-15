ماكرون: «سنضرب» إن وجدنا أدلة على استخدام الكيميائي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سوف تتحرك عسكرياً، في حال حصولها على «أدلة دامغة عن استخدام أسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين» من قبل الجيش السوري.

وقال أمام جمعية الصحافة الرئاسية، أمس: «سنضرب المكان الذي خرجت منه (الأسلحة) أو حيث تم التخطيط لها. سنضمن التقيّد بالخط الأحمر»، مضيفاً في الوقت نفسه: «نحن اليوم لا نملك، بشكل تؤكده أجهزتنا، الدليل على استخدام أسلحة كيميائية تحظرها الاتفاقات ضد مدنيين». وتابع أنه «فور توافر الدليل سأقوم بما أعلنته»، مع تأكيده أن «الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين والجهاديين».