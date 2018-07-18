ماذا يمسك الروس على ترامب حتى اصبح في جيب بوتين؟!

لقاء الخصمين الودودين أو الصديقين اللدودين، في القمة الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

في العاصمة الفنلندية هلسنكي استقبل القصر الرئسي موكبي بوتين وترامب ليلتقيا لدقائق أمام عدسات الكاميرات قبل بدء اجتماع ثنائي استمر أكثر من ساعتين قبل أن يعقدا اجتماعا موسعا حضره مساعدو الرئيسين.قضايا عدة بحثها الرجلان. بوتين أشار إلى الملفين السوري لاسيما الوضع في الجنوب وإلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الرئيس بوتين إن الوضع في جنوب سوريا يجب أن يعود إلى اطار اتفاق عام اربعة وسبعين فيما يتعلق بالفصل بين القوات الاسرائيلية والسورية، كما أبلغت الرئيس ترامب قلقي من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإيران تعلم موقفنا من هذه المسالة.

أما ترامب، فوصف الملف السوري بالمعقد مؤكدا التزامه بامن الكيان الاسرائيلي، ودعا لوقف ما اسماها طموحات إيران النووية، لكنه حرص على التركيز على موضوع العلاقات الثنائية والتحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب علاقتنا لم تكن اسوأ مما هي عليه الآن غير أن ذلك تغير منذ اربع ساعات. كلا البلدين مسؤولان عن تدهور العلاقات والسياسات الأميركية كانت غبية، وكلنا كنا اغبياء واللوم يقع علينا جميعا ولكن هناك فرصة لانجاز شيء، اعتقد أن الطرفين ارتكبا اخطاء”.

بوتين وترامب اعترفا بوجود مشاكل كثيرة تعترض رؤيتهما للعلاقات الثنائية والتعاطي المشترك مع القضايا الدولية والأقليمية.وبينما ينتظر ترامب تحد صعب حين عودته الى واشنطن حيث بدأت تنهال الاتهامات والانتقادات على ادائه في قمة هلسنكي، فان ذلك لن يكون التحدي الوحيد امامه. فهو بات أمام تحدي اثبات جديته في أي اتفاق أو تفاهم قد يكون ابرمه مع بوتين الذي اختصر القمة ربما بحركة مدروسة ومتعمدة من خلال رمي الكرة في ملعب الرئيس الاميركي.

وما بين اتهامات بعدم المسؤولية والضعف، وصولا إلى الخيانة والخضوع للابتزاز؛ جاءت تعليقات ساسة أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب القمة التاريخية التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن بوتين يبتز ترامب.

وأضافت بيلوسي في تغريدة عبر تويتر: “أسأل نفسي كل يوم: ماذا يمسك الروس على دونالد ترامب شخصيا أو ماديا أو سياسيا؟”. وتابعت: “الإجابة عن هذا السؤال تفسر سلوك ترامب ورفضه التصدي لبوتين”.

كما اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أيه) جون برينان أن الرئيس دونالد ترامب أصبح في جيب بوتين بشكل كامل.

واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الرئيس ترامب بأنه تصرف بشكل “غير مسؤول، وخطير، وضعيف” أمام نظيره الروسي.

واعتبر السناتور الجمهوري جون ماكين أن المؤتمر الصحفي المشترك بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يعدّ “إحدى أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأميركية”.

ووصف ماكين -الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة- هذا المؤتمر بـ”أنه الأداء الأكثر عيبا لرئيس أميركي”. مضيفا “من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا”.



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