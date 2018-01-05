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ماذا يحدث في مشفى المواساة الجامعي؟

 

كشف مدير عام مشفى المواساة عصام الأمين عن اجراء تغييرات طالت عددا من الموظفين والعاملين في المشفى ضمن اطار التوجيهات الصادرة بحيث تم انهاء تكليف كل من رؤساء أقسام الصيدلية هدى عساف، والعقود محمد الكنج والخدمات حسام كيوان مع إنهاء تكليف المستشار محمد الحاج منذ فترة، اضافة إلى انهاء عقد الدكتورة لميس الأعور، وانهاء تكليف كل من أحمد طنطا، و بشار رزق من المهام المكلفين فيها.

ولفت الامين الى العمل على تنفيذ التعليمات الوزارية بالسرعة القصوى، منوها بأن التغيير مرده لتحسين واقع العمل في المشفى وعدم تنفيذ البعض للاعمال بالشكل المطلوب.

وأشار إلى العمل على تنفيذ القرارات بشكل تدريجي ومنه استبدال كافة أمناء المستودعات و رؤساء الشعب غير الفاعلين في المشفى ممن مضى على تكليفهم أكثر من أربع سنوات، وفرز أطباء أخصائيين لرفد المشفى.

فيما نحاول التاكد فيما اذا صدر قرار رسمي من وزير التعليم العالي يقضي بإنهاء تكليف الدكتور زكوان قريط معاون المدير العام للشؤون الإدارية.

فادي بك الشريف – الوطن اون لاين

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