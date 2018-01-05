ماذا يحدث في مشفى المواساة الجامعي؟

كشف مدير عام مشفى المواساة عصام الأمين عن اجراء تغييرات طالت عددا من الموظفين والعاملين في المشفى ضمن اطار التوجيهات الصادرة بحيث تم انهاء تكليف كل من رؤساء أقسام الصيدلية هدى عساف، والعقود محمد الكنج والخدمات حسام كيوان مع إنهاء تكليف المستشار محمد الحاج منذ فترة، اضافة إلى انهاء عقد الدكتورة لميس الأعور، وانهاء تكليف كل من أحمد طنطا، و بشار رزق من المهام المكلفين فيها.