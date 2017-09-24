ماذا يحدث إذا قمت بتدليك قدميك كل ليلة لمدة 10 دقائق؟

يمكن لبعض الامور البسيطة أن تغيّر بالكثير من دون أن نعلم بذلك ومن بينها تدليك القدم الذي له فوائد عديدة على صحة الجسم.

نشر موقع santé مجموعةً من الآثار الإيجابية لتدليك القدم قبل النوم، ناصحاً الجميع بأن يقوموا بذلك مستخدمين أي نوع من الزيوت او الكريمات بشكل يومي لمدة 10 الى 15 دقيقة.