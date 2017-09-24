ماذا يحدث إذا قمت بتدليك قدميك كل ليلة لمدة 10 دقائق؟
يمكن لبعض الامور البسيطة أن تغيّر بالكثير من دون أن نعلم بذلك ومن بينها تدليك القدم الذي له فوائد عديدة على صحة الجسم.
نشر موقع santé مجموعةً من الآثار الإيجابية لتدليك القدم قبل النوم، ناصحاً الجميع بأن يقوموا بذلك مستخدمين أي نوع من الزيوت او الكريمات بشكل يومي لمدة 10 الى 15 دقيقة.
إليكم أبرز فوائد التدليك أو الضغط على مناطق معينة من القدم:
تحسين النوم.
تحسين تدفق الدم وإفراز العرق في كامل الجسم.
إضفاء نضارة للبشرة.
المحافظة على وظائف الأجهزة.
الاسترخاء وتمديد العضلات .
فوائد للحياة الجنسية.
التخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.
علاج فعال القلق.
وأشار الموقع إلى أنّ تدليك إصبع القدم الكبير مهم للرئتين والدماغ، وأما تدليك أصابع القدم الثلاث التالية فهو جيد لتخفيف ألم الأسنان.
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