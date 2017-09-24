المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
الإعلام “الإسرائيلي”: الجيش “الإسرائيلي” غير مستعد لحرب مع سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا
مجموعة الـ 77 والصين تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا
المعلم : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا
الاردن يرد على الضغط الاقتصادي الخليجي بفتح المعابر مع سورية والعراق
ما هو السلاح الذي استخدمته سورية لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
الجيش يثبّت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء «داعش» غربه ، ولافروف: عرقلة عمليتنا لن تبقى من دون رد
35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور
النصرة تعدم 4 نساء من آل الزعبي بريف درعا ؟
ادلب تحت النار ، قتال قريب بين الفصائل فما السبب !!

ماذا يحدث إذا قمت بتدليك قدميك كل ليلة لمدة 10 دقائق؟

يمكن لبعض الامور البسيطة أن تغيّر بالكثير من دون أن نعلم بذلك ومن بينها تدليك القدم الذي له فوائد عديدة على صحة الجسم.ماذا يحدث إذا قمت بتدليك قدميك كل ليلة لمدة 10 دقائق؟

نشر موقع santé مجموعةً من الآثار الإيجابية لتدليك القدم قبل النوم، ناصحاً الجميع بأن يقوموا بذلك مستخدمين أي نوع من الزيوت او الكريمات بشكل يومي لمدة 10 الى 15 دقيقة.

إليكم أبرز فوائد التدليك أو الضغط على مناطق معينة من القدم:

تحسين النوم.
تحسين تدفق الدم وإفراز العرق في كامل الجسم.
إضفاء نضارة للبشرة.
المحافظة على وظائف الأجهزة.
الاسترخاء وتمديد العضلات .
فوائد للحياة الجنسية.
التخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.
علاج فعال القلق.

وأشار الموقع إلى أنّ تدليك إصبع القدم الكبير مهم للرئتين والدماغ، وأما تدليك أصابع القدم الثلاث التالية فهو جيد لتخفيف ألم الأسنان.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.