ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان اليوم

أجاب السيد عماد خميس رئيس الوزراء على أسئلة النواب تحت قبة البرلما اليوم وننقل لكم خلاصة حديثه:

ـ مابنيناه في 40 عام دمر في 6 سنوات.

-تحسين الواقع بالمجمل مرتبط بموضوع استمراريه الحرب

-خطط الانتاج الصناعيه والزراعيه والتجاريه والسياحيه..مرتبطه بعناصر الانتاج..(طاقه..ماء..أمان..استقرار..)

-لايوجد اي دراسه لفكره البدل الداخلي للعسكريه...الوطن بحاجه لزنود ابنائه وليس لأموال آبائهم....

-اضرار قطاع النفط خلال 2 شهر.2 مليار$

-%65 من الغاز المنتج محليا فقد في أيام

ـ ازمه الكهرباء بسبب صعوبات دوليه حالت دون وصول النفط الى سوريا منذ 3 اشهر..ونستعمل حاليا الاحتياط

-كلفه1طن مازوت عالميا 450$ويصل لسوريا بسبب الحصار ب550$

-استهلاك سوريا اليومي 5000 طن

-كلفه ليتر المازوت 265ل.س والدوله تبيعه ب180 ل.س

-اليوم وصلت اول ناقله نفط..تكفي البلد لعشره ايام..والباقي يصل تباعا بعد ابرام عقود الشهر الماضي...سبب التأخير هو تأمين المال اللازم...بعد توقف الاصدقاء عن تزويدنا بالنفط..(بالدين)

-لام يعد يوجد احتكار لأي مادة والاستيراد للمواطنين بشكل حر

ـ للحفاظ على قيمه الليره .. الاستيرادفقط للصناعيين.

العمل لانجاز 2 بئر غاز في قاره سينضم للخدمه بعد 6 اشهر.

-خطه عسكريه لاستعاده سد تشرين .. كان يعطي 600 ميغا وات عن طريق دفع الماء ..فخفضت تركيا مستوى الماء في نهر الفرات مما خفض الناتج الى 75 ميغا واط..فتغير الهدف .

-لازياده في المعاشات بل تخفيض اسعار

-المخربين في عين الفيجه سحقوا كل التجهيزات سحقا كاملا.

-سيتم تفعيل القانون10 من اجل حمايه نبع الفيجه وهو قانون مدروس من الثمانينات يمنع كل التجاوزات التي حصلت على منطقه النبع....

-القواطع التعدديه الملحقه بمحطات الكهرباء والتي يحكي عليها المواطنين بأنها تخرب الأجهزه هي حاله فنيه علميه لاتعمل المحطات بدونها اكثر من ساعتين والمشكله هي قصه ثانيه يتم السيطره عليها.

-بدايه انحسار ظاهره التعفيش بتكاتف الشرفاء من كل الاطراف(جيش ..شرطه)

-تعاون استثماري اقتصادي مع ايران سيعطي نتائجه في المستقبل القريب

-الواقع الزراعي والحيواني يتحسن والنتائج الصيف القادم.

-الواقع الصناعي يتحسن والنتائج كذلك أواخر الصيف القادم.

-معالجه ظاهره الفساد المدمره على مستوى العالم لاتعالج بالشعارات الفضفاضه وانما بملفات مبكله وهذا دورنا ودور اي مواطن شريف لديه مستمسكات واضحه وليس اتهامات هوائيه للعلك..وهنا يأتي عملنا بالمحاسبه العلنيه ..وليكن من كان.

كفى تنظيرا....تعالوا نتكاتف جميعا بمحاصره الفاسدين والتشهير بهم بناء على مستمسكات حقيقيه لاكلام شعارات خلبيه

-توظيف زوجه الشهيد..وكامل راتب الشهيد الاعزب للوالد والوالده....مشاركه اشقاء الشهيد في المسابقات للتوظيف بنسبه 50%...تثبيت العاملين من ذوي الشهداء







النائب هادي شرف