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ماذا قال السفير السوري في لبنان عن الجامعة العربية

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان “انتصار سوريا على محاولة إرضاخها وتفتيتها” هو عنوان السنة الثامنة للحرب الكونية عليها، حيث شكّل صمود الدولة والشعب فيها صموداً استثنائياً، لافتاً إلى أن هذا الصمود يستدعي الاعتزار والنظر إلى الجانب المضيء منه.

وفي موضوع النازحين السوريين، قال عبد الكريم علي ضمنفي حوار لإذاعة النور إن هناك محاولة تضليل لقلب الحقائق، والكلام عن أن الدولة السورية لا تريد النازحين كلام كاذب، لافتاً إلى أن “بعض القوى اللبنانية كان لها مصلحة في تحريض هؤلاء وإغرائهم”، مضيفاً إن التنسيق الكبير بين لبنان وسوريا مطلوب اليوم لعودة النازحين، بما يضمن مصلحة البلدين.


 وعن مؤتمر بروكسل، قال السفير السوري إن هناك عناوين كثيرة هدفها قلبُ الحقائق وحرف الأنظار عن الهدف الأساسي، حيث تخنق العقوبات الجائرة والحصار المواطن السوري منذ بداية الأزمة.


واعتبر عبد الكريم علي أن الجامعة العربية هي من تحتاج إلى سوريا لا العكس، واليوم هي مُعطّلة وقد فقدت دورها.