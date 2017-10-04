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ماذا ستحمل الإصدارات القادمة من Whatsapp !

ستحمل الإصدارات القادمة من تطبيق WhatsApp مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية Emoji، وذلك حسبما رُصد في النسخة التجريبية الجديدة الخاصّة بنظام أندرويد.ماذا ستحمل الإصدارات القادمة من Whatsapp !

ونشر موقع EmojiPedia تدوينة ذكر فيها أن تطبيق Whatsapp جهّز بالفعل وجوه تعبيرية خاصّة لا تختلف عن الوجوه الموجودة حاليًا سوى بالتصميم، فهي مُشابهة بنسبة كبيرة للوجوه الموجودة في أجهزة Apple المُختلفة.

ويُمكن تحميل الإصدار رقم 2.17.364 من التطبيق على نظام أندرويد لمشاهدة التصميم الجديد للوجوه التعبيرية، على أن يتم إضافتها في لوحة مفاتيح التطبيق مع إطلاق النسخة المُستقرّة.

المصدر: عالم التقنية

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