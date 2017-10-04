ماذا ستحمل الإصدارات القادمة من Whatsapp !

ستحمل الإصدارات القادمة من تطبيق WhatsApp مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية Emoji، وذلك حسبما رُصد في النسخة التجريبية الجديدة الخاصّة بنظام أندرويد.

ونشر موقع EmojiPedia تدوينة ذكر فيها أن تطبيق Whatsapp جهّز بالفعل وجوه تعبيرية خاصّة لا تختلف عن الوجوه الموجودة حاليًا سوى بالتصميم، فهي مُشابهة بنسبة كبيرة للوجوه الموجودة في أجهزة Apple المُختلفة.