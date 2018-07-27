ماذا تعلمين عن علامات المرض النفسي عند الرجل

زوجك قد تغيّر معك ولا تعلمين ما السبب في تصرفاته؟ بات تعامله مع الآخرين غريباً ومشكوكاً به؟ تشعرين بأنه يدمّرك نفسياً؟إن كنت تبحثين عن سبب هذا التغيير الجذري في زوجك وإن كنت تشكين أنه أصبح مضطرباً نفسياً إلى حدّ ما؟

إليك علامات المرض النفسي عند الزوج :

1_مظهره الخارجي يتغيّر!

من أوّل العلامات التي تشير إلى أنّ الزوج قد يعاني مرضًا نفسيًّا هي إهماله لمظهره الخارجي، قد يقلع عن الإستحمام وعن الاهتمام بنظافته الشخصية، يرتدي الملابس نفسها يومياً ولا يأبه لصورته أمام الناس!

2_يتحوّل من رجل مرح إلى رجل منعزل!

ومن العلامات الأخرى التي تدل على أنّ الزوج يعاني مرضاً نفسياً هي تبدّل طباعه بشكل جذري وقاطع، قد يتحول من شخص مرح واجتماعي إلى شخص منعزل ويحب البقاء بمفرده طيلة الوقت.

يكثر من عبارات التهديد والترهيب ويستخدم الترهيب اللفظي المعنوي كـ”سوف أجعلك تندمين” ، “سوف أنتقم”..

3- يتصرف بلا شعور!

بات يتصرف بلا شعور؟ وتشعرين وكأنه يشاهد الحياة من بعيد، لا يكترث لما يحدث حوله ومع أقرب الناس إليه؟ هذا يعني أنه يعاني مرضاً نفسياً يستدعي تدخّل أخصائي!



