ماذا تعرف عن فوائد ثمرة المشمش؟

كشفت دراسة أجرتها الطبيبة الفرنسية كلير فرايسينه، المتخصصة فى العلاج بالنباتات الطبيعية أن ثمرة المشمش التى تزرع فى أوروبا غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة وتساعد فى علاج الآلام الروماتيزمية والمفاصل وتنشط الجهاز المناعي.

كما أوضحت الدراسة أن أوراق شجرة ثمرة المشمش مدرة للبول وتحارب الأوديما أو الاستسقاء الموضعى المرتبط بضعف الدورة الدموية كما أنها تحمى الأوعية الدموية وتمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

أما بالنسبة للبرعم فهو يساعد فى محاربة الإرهاق والإضطرابات الناتجة عن إلتهابات الجهاز التنفسي في فصل الشتاء والحساسية.