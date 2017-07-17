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ماذا تعرف عن حساسية الشمس؟

قال طبيب الأمراض الجلدية كريستوف ليبيش ماذا تعرف عن حساسية الشمس؟إن الإصابة بحساسية الشمس تعد من الأعراض الشائعة خلال فصل الصيف، موضحاً أن أسباب الإصابة بها غير واضحة حتى الآن، غير أن الأطباء يرجحون أن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى نشوء مسبب للحساسية في الجسم.


وتتمثل أعراض حساسية الشمس في ظهور بقع حمراء وبثور مع الشعور بحكة شديدة، وغالبا ما تظهر الأعراض بعد مرور عدة أيام من التعرض لأشعة الشمس، وعادة ما تتلاشى الأعراض مع مرور الوقت.


وفي حال ظهور الأعراض، ينبغي على المصاب حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية بارتداء ملابس طويلة. كما يمكن الوقاية من حساسية الشمس من خلال زيادة مناعة الجلد بواسطة العلاج بجرعة منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية.

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