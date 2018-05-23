مادورو يطرد القائم بالأعمال الأمريكي متهماً إياه بـ “التخابر” ضد فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون، متهماً إياه بـ “التخابر” ضد حكومة البلاد.

وقال مادورو بهذا الخصوص: “أعلنته شخصية غير مرغوب فيها، وأعلن مغادرة القائم بالأعمال الأمريكي في غضون 48 ساعة”.

كما قرر مادورو طرد دبلوماسي آخر، وهو بريان نارانخو، واتهمهما بالتورط في “مؤامرة عسكرية” ضد فنزويلا، مشيراً إلى أن السفارة الأمريكية كانت تتدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية للبلاد، ومضيفاً أنه سيقدم الأدلة لاحقاً.

وقال مادورو مخاطباً الولايات المتحدة: “إنكم لن تنجحوا بردع فنزويلا لا من خلال المؤامرات ولا العقوبات”.

وجاء ذلك خلال اجتماع بمقر اللجنة الانتخابية في كراكاس، حيث تم الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو رئيساً للجمهورية رسمياً، بعد أن حصل على 68 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولم تعترف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات في فنزويلا، وقامت بتشديد العقوبات المفروضة عليها.



المصدر: رويترز