تنظيم نحو 800 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال شهر آذار الماضي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرئيلي في منطقة مصياف وتسقط عددا من الصواريخ المعادية
الإنهيار مرهون بمقدماته
خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مادورو يحذر البرازيل من أي تدخل عسكري في فنزويلا

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي جايير بولسونارو من مغبة أي تدخل عسكري في فنزويلا.


وقال مادورو في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام حشد من الشباب وفق ما نقلت وكالة نوفوستي: “لا يمكنني تجاهل التهديد بالحرب والغزو العسكري لبلادنا الذي يتحدث عنه بولسونارو في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقات التعاون بين البرازيل وفنزويلا القائمة لأكثر من قرن”.


وأضاف مادورو: “الشعب الفنزويلي يرفض بشكل قاطع التهديد بالحرب والغزو العسكري من جانب بولسونارو” مبينا أن نظيره البرازيلي يحاول تقليد هتلر في تصرفاته وأكد أن تهديداته ستنقلب عليه لاحقا.


وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية حذرت في شباط الماضي من استخدام واشنطن أراضي بعض دول الكاريبي كقاعدة لتخطيط وتنظيم عمليات غير قانونية وإرهابية ضمن استراتيجيتها الواضحة لإسقاط الحكومة الشرعية في فنزويلا وفرض حكومة تابعة لها.