مادورو يحذر البرازيل من أي تدخل عسكري في فنزويلا

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي جايير بولسونارو من مغبة أي تدخل عسكري في فنزويلا.



وقال مادورو في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام حشد من الشباب وفق ما نقلت وكالة نوفوستي: “لا يمكنني تجاهل التهديد بالحرب والغزو العسكري لبلادنا الذي يتحدث عنه بولسونارو في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقات التعاون بين البرازيل وفنزويلا القائمة لأكثر من قرن”.



وأضاف مادورو: “الشعب الفنزويلي يرفض بشكل قاطع التهديد بالحرب والغزو العسكري من جانب بولسونارو” مبينا أن نظيره البرازيلي يحاول تقليد هتلر في تصرفاته وأكد أن تهديداته ستنقلب عليه لاحقا.



وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية حذرت في شباط الماضي من استخدام واشنطن أراضي بعض دول الكاريبي كقاعدة لتخطيط وتنظيم عمليات غير قانونية وإرهابية ضمن استراتيجيتها الواضحة لإسقاط الحكومة الشرعية في فنزويلا وفرض حكومة تابعة لها.