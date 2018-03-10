الجيش السوري يستعيد كامل السيطرة على بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية
استشهاد امرأة وأطفالها الثلاثة بنيران المجموعات التكفيرية أثناء محاولتهم الخروج عبر الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة
بوتين يطالب الغرب بإجراء تحقيق نزيه بشأن عدوان التحالف على الموصل والرقة
خروج أول دفعة من “مسلحي الغوطة” وعائلاتهم عبر ممر الوافدين
10 كيلو مترات تفصل قوات الاحتلال التركي عن عفرين
الأتراك على أعتاب عفرين: مفاوضات صامتة لتسويات في الغوطة
نشرة المساء الميدانية ليوم الجمعة
فرصة لتسويات «محلية» في بلدات طوق دمشق
تموين دمشق يضبط مواد غذائية مهربة.. ويغلق 55 محلاً خلال شباط الماضي
أنباء عن مفاوضات بين الجيش السوري ووجهاء الغوطة
البحث عن الروح النسوية في قيادة المجتمع السوري
كازاخستان: الدول الضامنة تعد بياناً حول مستقبل التسوية السورية
مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014
الجيش ينجز المرحلة الأولى لحسم ملف الغوطة وجهد غربيّ لإحياء عرض «إخراج النصرة»
أنباء عن خلافات بين المسلحين حول الخروج من الغوطة الشرقية

مادورو: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألعوبة بيد أمريكا

 

انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ممارسات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصفا إياه بأنه “ألعوبة” في يد الولايات المتحدة.

وقال مادورو في تصريح نقلته رويترز أمس إن “المفوض السامي قطعة شطرنج تحركها الخارجية الأمريكية ومدسوس مثل ورم في نظام حقوق الإنسان”.

وحذر مادورو من تقارير مفوض الأمم المتحدة التي تندرج في سياق المؤامرة اليمينية لتدمير استقرار فنزويلا معتبرا أنه “شخص فقد كل مصداقية بما لا يمكنه من الادلاء برأيه عن بلدنا”.

وكان مفوض الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اطلق اتهامات ضد فنزويلا متحدثا عما وصفه “تآكل المؤسسات الديمقراطية فيها”.

وتتعرض فنزويلا التي تتبع النهج التحرري لمحاولات تدخل أمريكية في شؤونها الداخلية سواء عبر معارضتها اليمينية أو دول مجاورة في محاولة مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد والتاثير على قراره المستقل ونهب ثرواته النفطية الهائلة.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.