مادورو: فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم أنه تلقى من روسيا دعما كاملا في جميع مجالات التعاون العسكري التقني.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن مادورو قوله على صفحته في موقع تويتر لدى وصوله إلى مطار كاراكاس عائدا من موسكو: “تلقينا الدعم الكامل من روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في جميع مجالات التعاون التقني العسكري .. فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم”.



وأضاف مادورو أنه ناقش مع بوتين موضوع التعاون التقني العسكري مشيرا إلى أن الرئيس الروسي “أعاد التأكيد على دعم روسيا الكامل حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها الدفاعية ونظام أسلحتها لحماية السيادة والسلام الوطني”.



وكان بوتين جدد أمس الاول موقف بلاده الداعم لفنزويلا في مواجهة التدخلات الأمريكية السافرة مؤكدا أن موسكو ستواصل توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية الفنزويلية والتعاون العسكري وفقا للمواعيد المحددة وفي إطار الالتزام الصارم بالاتفاقيات.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية بهدف إحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد فيما تؤكد روسيا رفضها لأي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.