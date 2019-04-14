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ماء الورد العلاج السحري لمشاكل اليومية

ماء الورد اسم جميل يرتبط بأشياء ومناسبات كثيرة رائعة في حياتنا اليومية وهذه الفوائد والاستعمالات هي :

1 ـ يفتح لون البشرة ويزيل الكلف والنمش خاصة اذا خلط بزيت الجلسرين ومسح به مرة يوميا قبل النوم .

2 ـ يشد الجلد ويزيل التجاعيد ويغلق المسامات الواسعة وينظفها من الدهون والعوالق الأخرى .

3 ـ يرطب البشرة الجافة ويحسن نسيج الجلد ويؤخر أعراض الشيخوخة.

4 ـ يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية والحساسية والاكزيما.

5 ـ يعالج حروق الشمس ويعمل وقاية للبشرة منها.

6 ـ يدهن على لدغات الحشرات فيوقف الشعور بالحكة ويحد من التهاب الجلد ويبرده.

7 ـ مفيد جدا كقطرات للعين للحد من الإجهاد والإرهاق والإلتهاب والإحمرار والتحسس .

8 ـ يساعد في علاج حب الشباب وعلاج البشرة الدهنية ويقلل من إحمرار والتهاب الجلد الناتج عنها 

9 ـ مفيد جدا لعلاج مشاكل فروة الراس الدهنية ويغذيها مما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه وإزالة القشرة والحكة الناتجة عنها 

10 ـ يحتوي ماء الورد على الفلافونيدات المضادة للتأكسد وعلى فيتامينات مثل.  D , C ,  E ,  A ,  B3 

11 ـ مهدئ خفيف للإعصاب ومضاد للإكتئاب لأنه يعزز المزاج ويزيل التوتر .