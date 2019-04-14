ماء الورد العلاج السحري لمشاكل اليومية

ماء الورد اسم جميل يرتبط بأشياء ومناسبات كثيرة رائعة في حياتنا اليومية وهذه الفوائد والاستعمالات هي :



1 ـ يفتح لون البشرة ويزيل الكلف والنمش خاصة اذا خلط بزيت الجلسرين ومسح به مرة يوميا قبل النوم .



2 ـ يشد الجلد ويزيل التجاعيد ويغلق المسامات الواسعة وينظفها من الدهون والعوالق الأخرى .



3 ـ يرطب البشرة الجافة ويحسن نسيج الجلد ويؤخر أعراض الشيخوخة.



4 ـ يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية والحساسية والاكزيما.

5 ـ يعالج حروق الشمس ويعمل وقاية للبشرة منها.

6 ـ يدهن على لدغات الحشرات فيوقف الشعور بالحكة ويحد من التهاب الجلد ويبرده.



7 ـ مفيد جدا كقطرات للعين للحد من الإجهاد والإرهاق والإلتهاب والإحمرار والتحسس .

8 ـ يساعد في علاج حب الشباب وعلاج البشرة الدهنية ويقلل من إحمرار والتهاب الجلد الناتج عنها

9 ـ مفيد جدا لعلاج مشاكل فروة الراس الدهنية ويغذيها مما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه وإزالة القشرة والحكة الناتجة عنها



10 ـ يحتوي ماء الورد على الفلافونيدات المضادة للتأكسد وعلى فيتامينات مثل. D , C , E , A , B3



11 ـ مهدئ خفيف للإعصاب ومضاد للإكتئاب لأنه يعزز المزاج ويزيل التوتر .