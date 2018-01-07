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ما هي علامات الحمل الصحي؟

يعطي الجسم إشارات على التغيرات النفسية والجسدية التي تمرين بها أثناء الحمل، فيزداد مستوى التمثيل الغذائي والهرمونات، ويؤدي ذلك إلى تحفيز عمل معظم أعضاء الجسم. والنتيجة أن تشعري ببعض الأعراض التي تخبرك أن جسمك يعمل على تغذية ورعاية الجنين بالشكل المطلوب. بصيغة أخرى هذه العلامات صحية وغير مقلقة، إليك أهمها:

* غثيان الصباح وزيادة حاسة الشم والحساسية للروائح خاصة خلال الثلث الأول من الحمل.

* اشتهاء أطعمة معينة وأحياناً غريبة، لكن تقل هذه الحالة مع نهاية الحمل.

* الدوخة والدوّار وأحياناً القيء من العلامات التي ترتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة الهرمونات، ويتطلب ذلك تعديل نوعية الطعام.

* حساسية الثديين للمس.

* حرقة المعدة والإمساك.

* النزيف المهبلي في الأسابيع الأولى للحمل، كما قد يشير ذلك إلى بعض المشاكل لذلك مثل الالتهابات، لذا تنبغي مراقبة هذا العرض جيداً.

* فقدان الوزن خلال الأشهر الـ 3 الأولى علامة صحية، بسبب تأثير الأعراض السابقة على الشهية.

* زيادة الوزن في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.

* التبول المتكرر، وتبلغ صعوبة هذه الحالة ذروتها في الأسبوع الـ 31 عندما تتجه رأس الجنين تجاه موضع المثانة.

* التهابات الجلد، وحب الشباب نتيجة زيادة الهرمونات.

* تساقط الشعر خلال فترة الحمل، ثم عودته لحالته الطبيعية بعد الولادة.

* آلام الظهر، والصداع، وآلام القدمين وتورمهما.



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