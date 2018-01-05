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ما هي حمية الديتوكس؟

 

حمية الديتوكس هي وسيلة لمساعدة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة فيه، والطريقة المثالية لتنفيذ حمية الديتوكس هي بتخصيص يومين أو ثلاثة تتوقفين فيهما عن تناول جميع أنواع المأكولات المصنعة واللحوم والشوكولاتة وتنسين الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والمصنعة وتكتفين بقدرٍ كبيرٍ من الماء والخضار والفاكهة الطازجة لا غير.
كيف تطبقين حمية الديتوكس؟
• اختاري يوماً أو أكثر لا تكونين فيه مدعوةً للغداء أو العشاء.
• حاولي التخلص من المأكولات التي يمكن أن تغريك فلا تستطيعين مقاومتها مثل الشوكولاته والبسكويت وغيرها قبل أن تبدئي بالحمية.
• اشتري كل ما تحتاجينه للحمية قبل البدء فيها.
• لا تنسي أن تزودي نفسك ببعض المجلات والكتب المفيدة كي تجدي ما تلهي فيه نفسك أثناء هذه الفترة.

• قللي من تناول المأكولات المصنعة والقهوة والشاي واكثري من تناول الفاكهة والخضار أثناء الحمية.
نظام لحمية اليوم الواحد ( الديتوكس):

- في الصباح: اشربي كأساً من الماء الفاتر مع عصير نصف ليمونة.

- الإفطار: تناولي فواكه مبشورة ( التفاح- العنب - الكيوي- المانجو- الخوخ- الكمثرى- الفراولة).
- قبل الغداء: اشربي كأساً من النعناع أو البابونج أو عصير الفواكه الطازجة.

- أما الغداء: تناولي طبقاً من السلطة الطازجة مع إضافة القليل من عصير الليمون وبعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو غيره حسب اختيارك.
- في العشاء: سلطة خضار وسلطة فواكه.
- قبل النوم : كأس من البابونج أو النعناع الطازج.

جربي هذا النوع من الحمية، ويفٌضل أن تستشيري طبيباً متخصصاً قبل إتباع أي حمية غذائية فهناك ظروف صحية لكل شخص تختلف عن الآخر وقد تكون ظروفك الصحية لا تتناسب مع هذا النوع من الحميات الغذائية.

 

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