ما هي المافيا وكيف نشأت؟

المافيا هي مجتمعٌ منظمٌ هرميًّا من المجرمين الإيطاليين، ويدل المصطلح على منظمةٍ إجراميةٍ تقليديةٍ في صقلية وأيضًا منظمة إجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية.



ازدهار المافيا



ازدهرت المافيا في صقلية في أواخر العصور الوسطى، ويعتقد أنها بدأت كمنظمةٍ سريةٍ كُرست للإطاحة بقانون الفاتحين الأجانب المختلفين في الجزيرة، كالعرب والنورمانديين والإسبان. جلبت المافيا عناصرها من عدة جيوشٍ صغيرةٍ خاصة، وقام الإقطاعيون باستئجارها لحماية ممتلكاتهم من قطاع الطرق في ظل الوضع غير القانوني الذي ساد صقلية عبر القرون.



خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر نظم الأعضاء الفاعلون في هذه الجيوش الخاصة أنفسهم وأصبحوا أقوياء جدًا وانقلبوا على الإقطاعيين، وأصبحوا القانون الوحيد على العديد من الممتلكات، وأخذوا يبتزون الأموال منهم ثانية لحماية المحاصيل الجديدة.



godfather



استطاعت المافيا البقاء والصمود أمام الحكومات الأجنبية المتعاقبة لأن الأخيرة غالبًا ما كانت شديدة الطغيان ونفرت سكان الجزيرة منها، وجعلت نظام المافيا الغريب العدالة مقبولًا نوعًا ما، والذي نظمه رمز أخلاقي معقد، اعتمد على الأومرتا omertà.



في حوالي عام 1900 اتخذت عائلات ومجموعات مافيا متنوعة مقرًا لها في قرى صقلية الغربية، واجتمعت معًا في اتحادٍ حرٍّ loose confederation وسيطروا على معظم النشاطات الاقتصادية في مواقعهم المعنية.



ومع بداية 1930 أحكم المجرمون الإيطاليون المنظمون في الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على نشاطاتٍ غير شرعيةٍ مختلفة من المنافسين الإيرلنديين واليهود وغيرهم من العصابات، وقاموا بعد صراعٍ دمويٍّ على نطاقٍ وطنيٍّ واسع في بتنظيم أنفسهم في تحالفٍ حرٍّ وقيادة أعلى محددة بشكلٍ واضحٍ.



مراتب وألقاب المافيا



السيد أو الرئيس Don: يكون على رأس كل عائلةٍ، ويملك سلطةً لا يقارعها سوى اللجنة.



نائب الرئيس Underboss: تحت كل سيّدٍ هناك رئيسٌ أصغر يعمل كنائبٍ أو مستشارٍ ويملك سلطةً وتأثيرًا كبيرين.



المساعدون Caporegime: يأتون تحت رتبة نائب الرئيس ويعملون كصلة وصلٍ بين العمال الأدنى مستوى والرئيس نفسه، ويحمونه من الارتباط المباشر جدًا بأعمال المنظمة غير الشرعية.



فرق من الجنود Soldiers: يشرف عليها المساعدون، وغالبًا ما يتحملون مسؤولية أحد أعمال العائلة الشرعية (شركات تصنيع الطعام أو مطاعم أو آلات) أو غير الشرعية التي تشمل المخدرات أو القمار أو البغاء.



طريقة عمل المافيا



تتحكم المافيا بكلِّ شيءٍ بدءًا من تجارة المخدرات في الشوارع إلى أعلى المناصب الحكومية، وقد مجدتها الأفلام والتلفزيون، وطاردها المسؤولون عن تطبيق القانون بالقوة. تتميز بإلحاق الموت بأعدائها ويتصف أعضاؤها بالعنف وأن أعمارهم قصيرة غالبًا. ويدور جوهر المافيا كله حول المال، وما زال هناك طقوس سرية وقوانين معقدة وشبكات متشابكة من الولاء العائلي.