ما هي اللاصقة الطاقية التي توضع على الأجهزة الكهربائية؟

أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، الدكتور يونس علي، أن “اللصاقة الطاقية هي لصاقة توضع على الأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع، في مكان واضح للعيان، بحيث يعرف المشتري من خلالها، مقدرا الطاقة التي يستهلكها الجهاز” ،و أن “الهدف من هذه اللصاقة هو حماية المستهلك، فهي تتيح له احتساب الطاقة التي يصرفها الجهاز، وبالتالي معرفة قيمة فاتورته لاحقاً”.

وأضاف علي “هذه اللصاقة مطبقة عالمياً، وشهدت الفترة الأخيرة دخول أجهزة كهربائية بأنواع ومواصفات مختلفة، وهذه المواصفات مؤثرة إقتصادياً بشكل كبير”.

وأعطى الدكتور مثالاً عن اختلاف أنواع الأجهزة، فقال “هناك على سبيل المثال نوعان من المكيفات، كل منهم يعطي 1 طنا تبريديا، لكن أحدهم يصرف 2,5 كيلواط ساعي، والآخر يصرف 1,5 كيلواط، ويقدمان نفس درجة التبريد”.



ونوّه الدكتور إلى أنه “في حال تمت عملية ضبط الأجهزة المستوردة كما هو مرجو، فإن هذا الأمر من شأنه تحقيق وفورات على مستوى الأجهزة بنسبة 30 بالمئة، وبالتالي تخفيض إستهلاك الكهرباء في سوريا”.



وأشار علي إلى “وجود خمس مواصفات سورية للصاقات الطاقية، تم إصدارها من قبل هيئة المواصفات، وهي للبرادات والمجمدات والغسالات والمكيفات وأجهزة الإنارة، في المرحلة الحالية”.



كما لفت علي إلى “وجود آلية متفق عليها، بين المركز و وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية، بحيث لايتم منح أي إجازة إستيراد، قبل إحضار إختبارللتجهيزات المراد إستيرادها”.



وأكمل علي “وتدقيق نتائجه من قبل المركز الوطني للبحوث والطاقة، وعلى أساسها يتم منح الموافقة على الإستيراد”.



وتابع علي “نحاول التنسيق أيضاً مع الجمارك للتأكد من وجود اللصاقة على الأجهزة المستوردة ومطابقتها لوثائق الإستيراد، وكذلك مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمراقبة المحلات في السوق، وفي حال عدم وجود اللصاقة، يعتبر الأمر مخالفة لقانون التجارة الداخلية السوري، وتطبق عليه غرامات”.



يشار إلى أن العمل باللصاقة الطاقية صدر في سوريا بموجب القانون رقم /18 / لعام 2008.