ما هي القواعد البرتوكولية التي تحدد ترتيب الزعماء أثناء الصور التذكارية؟

يتساءل البعض عن ماهي القواعد البروتوكولية التي يتم من خلالها تحديد أماكن وقوف قادة وزعماء الدول، أثناء التقاط الصور التذكارية للقمم الدولية.

في الحقيقة أنه ليست هناك قواعد محددة يتم انتهاجها في جميع المناسبات الرسمية الدولية، حيث أنه لكل مناسبة أو حالة بروتوكولها الخاص.

لكن ما جرت العادة عليه هو أن يتوسط الصف الأول زعيم الدولة المستضيفة ويتبعه القادة على الجانبين حسب الأحرف الأبجدية أو أقدمية تولي الحكم أو ثقل المركز.

وقد يكون في بعض المناسبات الترتيب مفتوحا ولا يخضع إلى أي ترتيبات محددة مسبقة ويترك للضيوف مسألة تحديد أماكنهم دون أن يحدث ذلك خلافا بينهم.

وفي الدول العربية، وفق مشاهدات، يقف عادة القادة في صفين يتقدمهم في الوسط زعيم الدولة المستضيفة بحيث تكون الأولوية للملوك والأمراء والسلاطين، بغض النظر عن مدة حكمهم يليهم الرؤساء موزعين على الجانبين وفقا لأقدمية الحكم لينتهي الأمر برؤساء الحكومات والوزراء.