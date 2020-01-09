ما هي البلدان التي تقدم أفضل إجازات أمومة في العالم؟

الحمل والولادة ، تجربة ثمينة تختص بها النساء. ولكن الوقت الذي تقضيه الأم العاملة مع الطفل الصغير للرعاية والتغذية ليست كافية أبدا. هذا هو السبب ، في ضرورة وجود قوانين تحمي الأم وتعزز الأمومة والرعاية.



إجازة الأمومة هامة!



تقول العديد من الدراسات أن الأمهات اللاتي يحصلن على وقت راحة كاف بعد الولادة خصوصا في الأشهر الأولى يساهمن أكثر في تغذية ونمو الطفل وكذلك تحسين صحتهن البدنية والعقلية. كما أنه يشجع المزيد من النساء على الرضاعة الطبيعية ، والوفاء باحتياجاتهم ، والحد من مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة ، والتعب.



وتبعا لذلك ، من المهم أخذ إجازة من العمل بعد الحمل والولادة. في عالم تمثل فيه النساء 40% من القوة العاملة ، تساعد سياسات إجازة الأمومة الجيدة الأمهات الجدد على الشعور بالدعم والعناية.



ووفقًا لليونيسيف ، فإن الاجازة التي تؤخذ في بداية السنوات الأولى من حياة الطفل تعتبر مهمة وتساهم في نمو الدماغ ومستقبله. ودعت اليونيسف إلى منح ما لا يقل عن ستة أشهر إجازات مدفوعة الأجر للآباء والأمهات للحصول على رعاية صحية ومرافق جيدة. على الرغم من ذلك ، فإن إجازات الأمومة الممنوحة للمرأة تختلف اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. هنا نلقي نظرة على بعض الدول الرائدة في العالم :



السويد



تعتبر السويد واحدة من أكثر الأماكن ودية للعائلات وتتراوح المزايا منذ وقت الحمل. تعزيزًا لبيئة عمل تقدمية ومتساوية بين الجنسين، تقدم الحكومة إجازة أمومة مدفوعة الأجر تصل إلى 480 يومًا. في الواقع ، يحق للآباء أيضا الحصول على استحقاقات الأبوة. بصرف النظر عن هذه، يتيح البلد للنساء العاملات في الوظائف الشاقة أو التي تتطلب الكثير من الجهد أخذ الوقت للراحة خلال الأيام الأولى بعد إجازة الامومة، إضافة إلى خيار تقصير ساعات العمل بنسبة 25%.



النرويج



تعتبر الحكومة النرويجية الأفضل على مستوى العالم من ناحية تعزيز الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة ، وهذا يمتد إلى الآباء والامهات العاملين. بناءً على فترة الوظيفة ، من 49 إلى 50 أسبوعًا ، يتم تقديم استراحات الأمومة المدفوعة بالكامل للأمهات.



كرواتيا



تعتبر كرواتيا من الدول الصديقة للمرأة ، فالحكومة تهتم جيداً بالنساء العاملات ، وخاصة الحوامل. أولاً ، يُسمح للنساء بخيار الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى عام ، إضافة إلى المطالبة بمزايا مثل الرعاية الطبية المجانية قبل الولادة وبعدها ، وخيار أخذ فترات راحة للرضاعة الطبيعية أثناء العمل ، وأن يكن في مأمن من الطرد والفصل من الخدمة خلال الفترة المذكورة.



المملكة المتحدة



في إنجلترا ، يُعتبر من الممارسات المعتادة السماح للنساء بالحصول على إجازة أمومة تصل إلى 39 أسبوعًا ، مع تخفيض الأجور. ومع ذلك، يمكن للمرأة الحامل أخذ إجازات قبل 11 أسبوعًا فقط من تاريخ الولادة ، مع استثناءات فقط إذا كان المولود مبكرًا. يُسمح للنساء أيضًا بالحصول على رعاية مجانية بعد الولادة في بعض المستشفيات المسجلة. رغم تباين الفوائد ، ومع ذلك وفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف ، تعتبر المملكة المتحدة أيضًا من أقل الدول ملائمة للعائلة في أوروبا.



الهند



بعد التعديل على قانون استحقاقات الأمومة ، انضمت الهند إلى صفوف البلدان التي تقدم للمرأة رعاية جيدة للأمومة واستحقاقات الأمومة. وفقا لمشروع القانون ، يمكن للمرأة المطالبة بإجازة تصل إلى 26 أسبوعا مدفوعة. كما جعل مشروع القانون إلزامًا للشركات (التي تضم أكثر من 50 موظفًا) بتقديم معاملة خاصة للسيدات العائدات الى القوى العاملة. بواقع 26 أسبوعًا ، يعد هذا الرقم جيدًا بالنسبة إلى صفوف الدول النامية، وهو أفضل من دول مثل الصين وباكستان وسنغافورة وألمانيا وحتى الولايات المتحدة.