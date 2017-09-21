ما هي استعدادات وزارة النفط لتوفير الغاز المنزلي للموسم الشتوي الحالي ؟
كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن الإنتاج اليومي لوحدات تعبئة الغاز في محافظة دمشق يتراوح حالياً بين 25 و30 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي تصريح بينّ أنه من بداية عام 2017 وحتى نهاية آب الماضي تم استبدال أكثر من 7 ملايين أسطوانة غاز منزلي وحوالي 460 ألف أسطوانة غاز صناعي في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، بينما تم بيع أكثر من 5 آلاف أسطوانة غاز للاستعمال الصناعي فارغة (حديد) بالسعتين 20 كغ و16كغ في نفس الفترة، وتم بيع أكثر من 50 ألف أسطوانة غاز منزلي فارغة (حديد)، حيث إن سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) هو 19 ألف ليرة سورية، وأجرة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي هي 2650 ليرة سورية.
وأوضح أن الاستعدادات للموسم الشتوي الحالي أصبحت جاهزة مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية في وحدات تعبئة الغاز في دمشق وريفها إلى 60 ألف أسطوانة غاز يومياً في حالات ذروة الطلب، مع ملاحظة أن أعلى رقم وصل إليه الإنتاج في الشتاء الماضي خلال الذروة كان 52 ألف أسطوانة غاز.
وحول الاستعدادات أشار المصدر إلى تفعيل ورشة صيانة أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة عدرا الصناعية، وخاصة في صيانة وتبديل الصمامات، إضافة إلى القيام بتبديل كل اسطوانات الغاز التي تحتوي على صمام تالف أو غير صالح للاستخدام، كما تم رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة تعبئة الغاز في القطيفة لتصل إلى نحو 20 ألف أسطوانة غاز يومياً وذلك من خلال تركيب 4 قبانات تعبئة إضافية، كما تمت زيادة طاقة وحدة التعبئة في القنيطرة لتصل إلى 4 آلاف أسطوانة غاز يومياً من خلال إضافة قبانين للتعبئة، إضافة إلى أن وحدات تعبئة الغاز في جمرايا تصل الاستطاعة فيها إلى 30 ألف أسطوانة غاز يومياً.
كما تم التشديد على رؤساء البلديات والمخاتير في الأحياء والوحدات الإدارية بعدم ختم أي جدول توزيع للموزعين المعتمدين ما لم يتم التأكد من قيامه بتوزيعه وبيع الكمية بالسعر المعلن، وذلك بعد نجاح التجربة خلال العام الماضي لضبط عمليات التوزيع ومنع التلاعب والغش والاحتكار من الموزعين.
علي محمود سليمان
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