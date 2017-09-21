ما هي استعدادات وزارة النفط لتوفير الغاز المنزلي للموسم الشتوي الحالي ؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن الإنتاج اليومي لوحدات تعبئة الغاز في محافظة دمشق يتراوح حالياً بين 25 و30 ألف أسطوانة غاز منزلي.

وفي تصريح بينّ أنه من بداية عام 2017 وحتى نهاية آب الماضي تم استبدال أكثر من 7 ملايين أسطوانة غاز منزلي وحوالي 460 ألف أسطوانة غاز صناعي في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، بينما تم بيع أكثر من 5 آلاف أسطوانة غاز للاستعمال الصناعي فارغة (حديد) بالسعتين 20 كغ و16كغ في نفس الفترة، وتم بيع أكثر من 50 ألف أسطوانة غاز منزلي فارغة (حديد)، حيث إن سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) هو 19 ألف ليرة سورية، وأجرة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي هي 2650 ليرة سورية.