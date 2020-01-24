ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟

حذر مسؤولون صينيون من أن فيروسا جديدا، أدى إلى مقتل 17 شخصا، قد يتحور ويزيد انتشاره.

وتزامن التحذير مع تكثيف التدابير التي تتخذها السلطات الصينية لاحتواء الفيروس، في إطار إصابة أكثر من 550 شخصا به.



وتتزايد المخاوف يومًا بعد يوم بسبب انتشار الفيروس في الصين، وبدأ في الانتشار بعدة دول بالعالم، ووفقًا لتقرير جريدة "ديلى ميل" ووزارة الصحة الصينية، فالمرض يعد نوعا مما أطلق عليه "التهاب رئوي شرق أوسطى".



وينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه تعدى ذلك للانتقال بين البشر.



وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد، وفيما يلى التعرف على أعراض هذا الفيروس.



أعراض فيروس كورونا:



-ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ.



-التهاب في الأنف ويصاحبه السيلان.



- العطس الشديد.



- السعال الشديد الملحوظ.



- الصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



- ألم شديد في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام.



- آلام في العضلات وعظام الجسم بشكل كبير.



- يصاحب هذا الأمر ضيق شديد في التنفس.



-كما يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس كورونا للإسهال الشديد.



كيف تحمي نفسك؟



لا تتوفر حاليا لقاحات تحمي من الإصابة بفيروس كورونا البشري، والعلاج المتاح هو علاج داعم ويعتمد على حالة المريض السريرية.



ويمكن التقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق القيام بما يلي، حسب مراكز الوقاية الأميركية من الأمراض ومكافحتها:



1. اغسل يديك غالبا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.



2. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.



3. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.



كيف تحمي الآخرين؟



إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين عن طريق القيام بما يلي:



1.البقاء في المنزل بينما كنت مريضا.



2. تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين مثل العناق والقبل.



3. غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم قم برمي المنديل في القمامة واغسل يديك.



4.تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح.