ما هي أسعار المكيفات في سوريا .... إليكم التفاصيل

شهدت أسعار المكيفات في سوريا ارتفاعاً خلال الفترة الماضية مع حركة شراء جيدة حسب عدد من وكلاء الشركات المستوردة، الذين أشاروا إلى أن الارتفاع تراوح بين 10 إلى 20 ألف ليرة للمكيف.

ومن خلال جولة على شركات المكيفات، تبين أن الأسعار الحالية تبدأ من نحو 160 ألف ليرة للمكيفات الصينية العادية استطاعة 1 طن وهو ما يعادل متوسط راتب الموظف لنصف عام.

أما المزودة بتقنية انفيرتر أي تعمل على البطارية فيبدأ سعرها من 190 ألف ليرة. وترتفع أسعار المكيفات للماركات المعروفة، لتبلغ 235 ألف ليرة لماركة “LG” استطاعة 1 طن و280 ألف ليرة لماركة “SAMSUNG”، ويصل سعر المكيف من ماركة “AIRWEL” الفرنسية إلى نحو 300 ألف ليرة.

وأكد وكيل شركة “GREE” للمكيفات أسامة رشيد أن الشركة عادت للسوق السورية بعد توقف لسنوات نتيجة وقف استيراد المكيفات، مشيراً إلى أنه تم تأمين عدة أنواع من المكيفات تناسب السوق السورية. وتابع “هنالك أنواع تحوي انفرتر وتبعا لذلك يمكن تشغيل المكيف على البطارية، كما أن هنالك بعض أنواع المكيفات المركزية التي يمكن استخدامها في المعامل أو المولات تعمل على الطاقة الشمسية”.

ونتيجة لارتفاع أسعار المكيفات قياساً لدخل شريحة واسعة من المواطنين، فقد لجأت بعض الشركات لتقسيط الأجهزة عن طريق المصارف، ولكن بحسب بعض من توجهوا للحصول على القرض فإن هناك متطلبات عديدة كتوطين الراتب ووجود كفيل وطلب استعلام من مصرف سورية المركزي.

ووافقت اللجنة الاقتصادية في تموز 2018 على السماح باستيراد المكيفات وقطع تبديلها نتيجة عدم قدرة المعامل الوطنية على تغطية الطلب عليها، وذلك بعد وقف استيرادها لعدة سنوات حيث لم تكن المكيفات مدرجة ضمن دليل المواد المسموح باستيرادها.

”الاقتصادي”