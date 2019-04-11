ما هي أسباب الإعياء الشديد والدائم؟

تكثر الإنشغالات والأعمال التي نقوم بها على مدار الأيّام، فنشعر بالإعياء والخمول. وعلى الرغم من أننا قد نخصص بعض الأيام للراحة، إلاّ أنّ الشعور بالإيعاء بشكل دائم مع عدم القيام بأي مجهود إضافي قد يطرح العديد من التساؤلات، لذا ما هي الأسباب وراء هذه المشكلة؟.



* فقر الدم



تُعد هذه المشكلة من العوامل التي تؤثر سلباً على الجسم بشكلٍ عام. وقد يشعر الشخص المصاب به بالإعياء الشديد والدائم وذلك لأن جسمه لا يحصل على الكمية الكافية من الأكسجين التي يحتاج إليها في العادة.



* السكري



في حال كان الإعياء الدائم يترافق مع العطش الدائم، عدم وضوح الرؤية، التبول كثيراً وغيرها من العوارض فالسبب يكون مرض السكري، حيث ترتفع نسبة الكلوغوز في الدم مما يجعلك تشعرين بالتعب الشديد.



* إضطراب الغدة الدرقية



تُعد من أبرز الأسباب وراء شعورك بالإعياء الشديد أيضاً، وقد يؤثر هذا الأمر على الجسم بالكامل لذا من الضروري التوجه والقيام بالفحوصات الضرورية لمعالجتها.



* الإكتئاب



أما عند ترافق الإعياء الدائم بعدم القدرة على النوم والشعور بالإحباط والفشل، فهذا دليل على إصابة الشخص بالإكتئاب.



ويعتقد البعض أن الإكتئاب من الأمراض النفسية فقط، إلا أنه قد يتطلب في بعض الحالات معالجته بالأدوية كأي مرض آخر.